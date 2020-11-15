Блогер і ведуча "Орла і решки" Настя Івлєєва приголомшила фанатів перевтіленням

Архівний кадр з'явився в особистому мікроблозі зірки.

Так, популярна телеведуча постала перед фанатами в розкритому піджаку, під якому красувався бюст, який здувся.

Цим знімком Настя Івлєєва спробувала зробити посилання до "нульових", коли молодь одягалася в джинси з низькою посадкою, а з-під них стирчали "трикутнички" від спідньої білизни.

"Що вам найбільше пам'ятається з ранніх двотисячних?! я ось пригадую шкільні часи, коли всі старшокласниці ходили в джинсах на супер низькій посадці і обов'язково повинні були стирчати стрінги, коли сидиш цей трикутничок з трусиків ахахах зі стразами, та з мереживами.... ох безумовно, ми дичавілі всію цю історію наслідували як могли!",- підписала Настя Івлєєва чергову публікацію у своєму мікроблозі.

Користувачі своєрідно відреагували на новий пост. Хтось похвалив телеведучу за сміливість, а були і такі коментатори, які відзначили схожість блогера з популярною співачкою Крістіною Агілерою.

"Агілера к. нервово курить осторонь! Настя ви Красуня і ох**на ведуча!", "Настюха, це просто бомба", "я чекаю з нетерпінням низьких джинс... і стрінги натягнути на вуха", "Образ схожий на Христину Агілеру)", "а зараз говоримо,що молодь зовсім відбита стала. Самі-то чим краще були?Ліфчик під прозору сітку,спідниця,якої майже не видно і шпилька 10 см", "Божечки, кайф", "як ніби сестра Бузової", "Христину Агелеру нагадало", - написали вони в коментарях.

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