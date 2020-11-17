Популярна українська співачка Ані Лорак, яка будує кар'єру в Росії, спокусила розкішним образом

Як передає Politeka.net, на сторінці однієї з фанаток Лорак в Instagram з'явилося старе фото зірки, на якому вона постала в неймовірно красивій білій ретро-сукні.

Кароліні зробили акуратну зачіску, зібравши все волосся в хвіст або гульку. Волосся було заховане, щоб нічого не відволікало увагу від апетитної фігурки зірки. Лорак позувала на камеру, а також танцювала, змусивши розкішну сукню розвиватися. Незважаючи на відсутність глибокого декольте, Кароліна виглядала досить спокусливо. Її ніжна засмагла шкіра приваблювала погляд.

"Танцюй для себе. Якщо хтось розуміє-добре, якщо ні-не важливо, продовжуй робити те, що любиш!",- підписала фанатка фото Кароліни.

Варто відзначити, що Ані Лорак любить подібні наряди. Нещодавно на одній з фан-сторінок з'явилося фото з виступу артистки. Вона позувала в схожій сріблястій струмуючій сукні. Лорак, як видно, любить підкреслювати свої пишні форми обтягуючими і сміливими нарядами.

До речі, під час карантину зірка набрала вагу. Вона зізналася, що їй довелося багато працювати, щоб повернутися у форму.

Нагадаємо, що Ані Лорак ледь втиснула бюст в тісний костюм і приголомшила вологим декольте: кадри закулісся.

Як Politeka писала, радісну Ані Лорак без макіяжу застукали біля Лазарєва, фото викликало фурор: "знову разом, знову...".

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