Популярна співачка Ані Лорак вразила незвичайним виглядом за лаштунками

Як пише Politeka.net, знаменитість виклала в сторіз соцмережі "Instagram" свіже відео, записане на одному з її виступів і показала, як готується до виходу на сцену. Вона відображена в чорному костюмі з металевим поясом і розкішним декольте. Смуги з боків підкреслили пружні стегна Ані Лорак і зробили її талію ще стрункішою.

На опублікованих кадрах стиліст поправляє зачіску виконавиці, розрівнюючи трохи завиті локони і зміцнюючи їх лаком. Жінка з іншого боку оновлює макіяж артистки, а також протирає зону декольте і шкіру обличчя, вологі від поту. Сама Ані Лорак при цьому схвильовано сміється і про щось говорить своїм підопічним.

Раніше співачка вперше за довгий час поділилася особистим відео, на якому показала свою зовнішність без фотошопу. Ані Лорак дала жару разом разом зі своєю танцювальною командою. Таким чином вона продемонструвала нелегкий процес підготовки до музичних виступів і виснажливі процеси, які за ними стоять.

"🤩Ділюся з вами найпотаємнішим! Ось так створюються танцювальні постановки. Музика завжди дає емоцію, за якою ми слідуємо", - підписала ролик Кароліна.

Ще раніше знаменитість виклала кадри зі студії звукозапису. Тоді вона вперше натякнула шанувальникам, що готує новий хіт, і що чекати залишилося зовсім недовго.

Нагадаємо, що Ані Лорак блиснула непристойним декольте перед мільярдером: "з днем народження, дорогий"