Популярная украинская певица Ани Лорак, которая строит карьеру в России, соблазнила роскошным образом

Как передает Politeka.net, на странице одной из фанаток Лорак в Инстаграм появилось старое фото звезды, на котором она предстала в невероятно красивом белом ретро-платье.

Каролине сделали аккуратную прическу, собрав все волосы в хвост или гульку. Волосы были спрятаны, чтобы ничего не отвлекало внимание от аппетитной фигурки звезды. Лорак позировала на камеру, а также танцевала, заставив роскошное платье развиваться. Несмотря на отсутствие глубокого декольте, Каролина выглядела довольно соблазнительно. Ее нежная загорелая кожа привлекала взгляд.

«Танцуй для себя. Если кто-то понимает-хорошо, если нет - не важно, продолжай делать то, что любишь!», - подписала фанатка фото Каролины.

Стоит отметить, что Ани Лорак любит подобные наряды. Недавно на одной из фан-страниц появилось фото с выступления артистки. Она позировала в похожем серебристом струящемся платье. Лорак, как видно, любит подчеркивать свои пышные формы обтягивающими и смелыми нарядами.

Кстати, во время карантина звезда набрала вес. Она призналась, что ей пришлось много трудиться, чтобы вернуться в форму.

Напомним, что Ани Лорак едва втиснула бюст в тесный костюм и ошеломила влажным декольте: кадры закулисья.

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