Російська співачка Крістіна Орбакайте покрасувалася в пікантній сукні на радість фанатам

Як передає Politeka.net, на фан-сторінці зіркової сім'ї в Instagram з'явилося фото Христини, на якому вона позувала в красивій білій сукні на запах. На стегні 49-річної актриси красувалася срібляста зірка. Білява красуня стояла, поклавши руку на талію, і дивилася в сторону. Виглядала вона чудово.

"Шикарна", - коротко підписали фото автори аккаунта.

За день пост з артисткою зібрав майже 2 тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Красуня і розумниця приклад для всіх", "сукня шикарне і все", "приголомшлива жінка!", "Виглядаєш, Христина, бомбічно", "елегантна, красива. Як приємно дивитися, око радує.

Дійсно, що заважає їй бути шикарною, у неї для цього все є», «Христина ти дуже красива жінка», «повністю згодна, красива, елегантна і талановита актриса і співачка», - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що в мережі з'явилося фото Орбакайте з її донькою Клавдією. Як відомо, всього у Христини троє дітей від різних чоловіків. Клавдія Земцова - третя, наймолодша дитина дочки легендарної Алли Пугачової.

Нагадаємо, що Крістіна Орбакайте з'їхала від чоловіка "через зраду", розлад в сім'ї більше не приховати: "до біса все...".

Як Politeka писала, щаслива Орбакайте показала животик, що стирчить, і чоловіка-красеня: "що, вже не розлучаєтеся?".

Також Politeka повідомляла, що розлучення Христини Орбакайте з чоловіком, з'явилися фото, які все пояснюють, і реакція Галкіна: "дитина щаслива".