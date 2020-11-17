Российская певица Кристина Орбакайте покрасовалась в пикантном платье на радость фанатам

Как передает Politeka.net, на фан-странице звездной семьи в Инстаграм появилось фото Кристины, на котором она позировала в красивом белом платье на запах. На бедре 49-летней актрисы красовалась серебристая звезда. Белокурая красотка стояла, положив руку на талию, и смотрела в сторону. Выглядела она превосходно.

«Шикарная», - коротко подписали фото авторы аккаунта.

За день пост с артисткой собрал почти 2 тысячи лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Красавица и умница пример для всех», «Платье шикарное и все», «Потрясающая женщина!», «Выглядишь, Кристина , бомбически», «Элегантная, красивая. Как приятно смотреть, глаз радует.

Действительно, что мешает ей быть шикарной, у неё для этого всё есть», «Кристина ты очень красивая женщина», «Полностью согласна, красивая, элегантная и талантливая актриса и певица», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что в сети появилось фото Орбакайте с ее дочкой Клавдией. Как известно, всего у Кристины трое детей от разных мужей. Клавдия Земцова - третий, самый младший ребенок дочки легендарной Аллы Пугачевой.

Напомним, что Кристина Орбакайте съехала от мужа "из-за измены", разлад в семье больше не скрыть: "К черту все...".

Как Politeka писала, счастливая Орбакайте показала торчащий животик и мужа-красавчика: "Что, уже не разводитесь?".

Также Politeka сообщала, что развод Кристины Орбакайте с мужем, появились фото, которые все объясняют, и реакция Галкина: "Ребенок счастлив".