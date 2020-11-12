Сварка з чоловіком сильно підкосила стан співачки Крістіни Орбакайте

Як повідомляє Politeka.net, в мережі вже кілька тижнів ходять чутки про можливе розлучення дочки Пугачової з Михайлом Земцовим. Нещодавно Крістіна Орбакайте одна повернулася в Росію, пише "Радіо КП" і залишила чоловіка з донькою відзначати Хеллоуїн в США.

Знайомі сімейства стверджують, що виконавиця втомилася від складного характеру Михайла і в усьому йому потурати. Переживання несприятливо позначилися і на зовнішньому вигляді Христини.

"У нього важкий характер. А Христина, як відомо, м'яка і поступлива. До речі, багато хто помітив, що останнім часом співачка виглядає втомленою і стурбованою", - кажуть джерела. - "Може, це пов'язано з тим, що вона сумує за дочкою, яка живе на іншому континенті, а, може, дійсно, її обтяжує розлад з коханою людиною?".

Сама Крістіна Орбакайте публічно заперечує сімейний конфлікт, та й її вітчим, шоумен Максим Галкін, в соціальних мережах поскаржився на необґрунтовані чутки про своїх родичів:

"Вже скільки років про себе читаємо, але досі дивуємося, як вистачає нахабства на порожньому місці заради хайпа і цитованості складати небилиці про відносини всередині сім'ї".

Користувачі соцмереж закликали Христину і Михайла забути про розбіжності і помиритися:

"Христиночка, мила, треба прощати. Ви подивіться, який красень Михайло, він вас щиро любить. Довгі розставання завжди чреваті. Їдьте до нього, любите його, до біса все, гастролі, Ви ж не бідна. Помиріться ❤️❤️❤️"; "вичитала на просторах інтернету, що Христина повернулася жити в Росію через зраду чоловіка, а тепер не може забрати дочку, тому що вона громадянка Америки"; "красива пара! Щастя вам! А пишуть, що ви розходитеся, ось виродки!".

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