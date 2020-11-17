Відомий український ведучий Юрій Горбунов показав себе зі щасливою Надією Мейхер в ролі закоханої пари

Як відомо, артисти знімаються в серіалі «Великі Вуйки», прем'єра другого сезону якого відбудеться в кінці цього місяця. За сценарієм персонажі Горбунова і Мейхер закохані один в одного. Так, ведучий грає місцевого столяра, а співачка – співробітницю «Укрзалізниці».

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram Горбунов опублікував знімок зі зйомок другого сезону серіалу, на якому вони з Мейхер позують в образах. На ведучому проста футболка і сорочка, а також фірмовий капелюх його героя. Мейхер при цьому одягнена в довге блакитне плаття, а на її голові можна помітити косинку. Співачка щасливо посміхається за спиною у ведучого.

Шанувальники знаменитостей тут же почали коментувати фото.

"Чекаємо з нетерпінням!", "Дуже красиві", " та так. а то ці Свати вже просто дістали", "через Мейхер навіть не хочеться дивитися, розчарувала після Танці з зірками", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Мейхер в 12 ефірі популярного шоу артистка разом з Кирилом Васюком виконали запальний хіп-хоп.

Судді оцінили танець пари в 35 балів, але далеко не всі з них залишилися задоволені якістю постановки. Так Влад Яма похвалив учасників за ідею, закладену в номер, але розкритикував їх за брак техніки.

У соціальних мережах багато глядачів обурюються через те, що з проекту вигнали Сергія Мельника і Аделіну Делі, але залишили Надію Мейхер і Кирила Васюка.

Нагадаємо, фаворитку Кароль на "Танцях з зірками" втягнули в інтриги: "За допомогою Мейхер зливають всіх".

Як повідомляла Politeka, Мейхер спіткала доля Ольги Фреймут, в скандалі замішаний Чапкіс: "Додому, Надія - ганьба".

Також Politeka писала, що Мейхер задала жару з красенем за лаштунками "Танців з зірками", кадри: "блін, які у тебе...".