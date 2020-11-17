Известный украинский ведущий Юрий Горбунов показал себя со счастливой Надеждой Мейхер в роли влюбленной пары

Как известно, артисты снимаются в сериале «Великі Вуйки», премьера второго сезона которого состоится в конце этого месяца. По сценарию персонажи Горбунова и Мейхер влюблены друг в друга. Так, ведущий играет местного столяра, а певица – сотрудницу «Укрзализныци».

Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм Горбунов опубликовал снимок со съемок второго сезона сериала, на котором они с Мейхер позируют в образах. На ведущем простая футболка и рубашка, а также фирменная шляпа его героя. Мейхер при этом одета в длинное голубое платье, а на ее голове можно заметить косынку. Певица счастливо улыбается за спиной у ведущего.

Поклонники знаменитостей тут же принялись комментировать фото.

«Ждём с нетерпением!», «Очень красивые», «та да. а то эти Сваты уже просто достали», «Из-за Мейхер даже не хочется смотреть, разочаровала после Танцы со звёздами», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Мейхер в 12 эфире популярного шоу артистка вместе с Кириллом Васюком исполнили зажигательный хип-хоп.

Судьи оценили танец пары в 35 баллов, но далеко не все из них остались удовлетворены качеством постановки. Так Влад Яма похвалил участников за идею, заложенную в номер, но раскритиковал их за недостаток техники.

В социальных сетях многие зрители негодуют из-за того, что из проекта выгнали Сергея Мельника и Аделину Дели, но оставили Надежду Мейхер и Кирилла Васюка.

Напомним, фаворитку Кароль на "Танцях з зірками" втянули в интриги: "С помощью Мейхер сливают всех".

Как сообщала Politeka, Мейхер постигла участь Ольги Фреймут, в скандале замешан Чапкис: "Домой, Надежда - позор".

Также Politeka писала, что Мейхер задала жару с красавцем за кулисами "Танців з зірками", кадры: "Блин, какие у тебя...".