Голлівудська актриса і співачка Дженніфер Лопес показала ідеальні форми в незвичайній блузі-топі

Як передає Politeka.net, в Instagram з'явилося фото зірки, на якому 51-річна актриса позує у вельми екстравагантному вбранні. Вона одягла топ з непристойними вирізами. В результаті її животик і глибоке декольте змогли розгледіти всі бажаючі. Привернути увагу до декольте допомогла велика чорна квітка, яку Джей Ло причепила по центру свого епатажного вбрання.

Варто відзначити, що волосся красуня зібрала, щоб воно не відволікало увагу від її красивого тіла. У коментарях під фото Лопес залишили масу приємних компліментів.

"Вітаю тебе, гарне фото", "добре виглядаєте", "ви виглядаєте ідеально", "Красуня Джен!", "Супер", "чудова моя любов", "Дика штучка", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес показала ідеальні форми в пікантному вбранні. Співачка одягла чорне боді, яке зробило акцент на декольте. Бюст так і норовив вистрибнути з наряду. Шкіра красуні ефектно блищала, завдяки ідеально падаючому світлу.

Варто відзначити, що на свій вік Джей Ло виглядає чудово. Красуня активно займається спортом, що допомагає їй тримати себе у формі.

Нагадаємо, що роззадорена Дженніфер Лопес в тісному боді запалила нарівні з молодими красунями: вік їй до лиця.

Як Politeka писала, пристрасна Дженніфер Лопес позбавила дару мови виглядом в прозорому костюмі: тканина ось-ось лопне.

Також Politeka повідомляла, що заведена Дженніфер Лопес переборщила з розрізами на сукні, засвітивши солодкі місця: "Цукерка".