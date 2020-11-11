Американська актриса і співачка Дженніфер Лопес поділилася яскравим енергійним кадром з нового фільму

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня повідомила про перенесення дати прем'єри фільму «Виходь за мене», в якому вона зіграє з Оуеном Вілсоном. Відомо, що романтична комедія знята за коміксами. Лопес зіграє відому співачку, яка після зради нареченого вирішує вийти за першого ліпшого. Вона вибирає з натовпу чоловіка, який і стане її чоловіком.

На фото, яке опублікувала зірка, вона постала в тісному сріблястому боді, яке обтягнуло її пружну фігурку. Внизу на співачці красувалися об'ємні штани і кросівки. Знімок був зроблений під час танцю, коли артистка нарівні запалювала з молодими красунями з підтанцьовки.

Як відомо, Дженніфер Лопес починала свою кар'єру як танцівниця і актриса, а вже після кількох успішних фільмів зайнялася музичною кар'єрою. Лопес одна з небагатьох зірок, яка успішно поєднує кар'єру співачки і актриси. При чому дуже популярна вона в обох професіях.

Раніше ми писали, що 51-річна зірка поділилася вельми пікантним кадром. Красуня одягла білий ліфчик з мереживами і зробила відвертий макіяж. Лопес сфотографувала себе крупним планом, засвітивши свої пружні форми.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес вразила розмірами сідниць в непристойному боді:"Хороший день".

Як повідомляла Politeka, Дженніфер Лопес розохотила розрізом нижче пояса, засвітивши свої соковиті форми:"Мені подобається...".

Також Politeka писала, що Дженніфер Лопес засвітила відсутність трусиків під спідницею, що задерлася:"Запальничка".