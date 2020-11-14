51-річна актриса і співачка Дженніфер Лопес повиляла п'ятою точкою в прозорому комбінезоні

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок зірки з'явилося гаряче фото з виступу артистки. Лопес була одягнена в прозорий комбінезон, розшитий камінням, стразами, а також прикрашений неймовірними візерунками. У деяких місцях, включаючи пікантні, костюм просвічувався.

Пустотлива Джей Ло повернулася до глядачів спиною, показавши у всій красі свою п'яту точку. Як відомо, на початку 2000-х про неї складали легенди і навіть говорили, що Лопес її застрахувала. На знімку відмінно видно видатні форми зірки. Вона трохи нагнулася, випнувши свою "кім" вперед. Тонка тканина ледь не тріснула під таким напором.

Як відомо, Лопес 51 рік, але на свій вік артистка виглядає просто чудово. Зірка багато танцює на своїх виступах і робить такі трюки, що позаздрить будь-яка 20-річна красуня.

Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес блиснула фігуркою у відвертій сукні. Зірка вибрала наряд з відкритою спиною. Правда, виріз на спині виявився таким глибоким, що видно було частину апетитної «п'ятої точки». Волосся актриса розпустила. Незважаючи на те, що Джей Ло не худенька, виглядає вона просто чудово.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес засвітила відсутність трусиків під спідницею, що задердлася:"Запальничка".

Як повідомляла Politeka, що Дженніфер Лопес переборщила з розрізами на сукні, засвітивши солодкі місця:"цукерка".

Також Politeka писала, що Дженніфер Лопес в тісному боді запалила нарівні з молодими красунями: вік їй до лиця.