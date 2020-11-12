Популярна співачка і актриса Дженніфер Лопес засвітила зайве під час виступу на сцені

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилося фото з концерту артистки. Джей Ло була одягнена в традиційний для неї наряд. Красуня завжди вибирає епатажні наряди, які практично не прикривають її стрункі ніжки і округлі стегна.

Зазвичай вона любить надягати комбінезони і боді, але цього разу співачка вибрала чорну сукню з дуже пікантними розрізами з боків. Поки Дженніфер танцювала, плаття відкривало погляду різні симпатичні місця. Смужка з золотим декором, яка повинна була прикривати найінтимніше, погано справлялася із завданням.

На фото видно, що під сукню красуня не стала надягати нижню білизну. Зате одягла спокусливі колготи в сіточку.

"Ви прийшли, щоб змусити мене повірити, що в цьому житті все можливо і що любов здатна подолати будь-які перешкоди", - підписали фото автори аккаунта.

"Цукерка", "Крута!", "Вогонь", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес показала підтягнуте тіло в білому бікіні і ковбойському капелюсі. Вона позбавила сну своїх шанувальників. Зірка взяла участь у сміливій зйомці для журналу Billboard. 51-річна артистка на фото перетворилася на молоденьку красуню.

Нагадаємо, що роззадорена Дженніфер Лопес в тісному боді запалила нарівні з молодими красунями: вік їй до лиця.

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