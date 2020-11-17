Відомий співак Філіп Кіркоров вирішив згадати молодість

Цього року артисту виповнилося 53 роки, з них десятки років він провів на сцені, пише Politeka.net. Співак вирішив згадати минулі часи і поділився архівними кадрами. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Кіркоров розмістив в Інстаграмі кілька відео, на яких можна, крім нього побачити продюсера Ігоря Крутого, співака Валерія Леонтьєва та інших.

Філіп з'явився на відео в напівпрозорій сорочці і зі своєю величезною шевелюрою. Глядачі тепло його зустріли і проводили.Видно, що артист зібрав аншлаг. За словами співака, кадри були зроблені 25 років тому.

"Чверть століття пройшло з легендарних концертів в Театрі Естради. Подивіться ці рідкісні архівні кадри 🎞 25 років пролетіли і мені здається, ми стали тільки молодше... @igorkrutoy65 @orbakaite_k @valera_leontiev @bedroskirkorov @irinaromanovareznik є тут ті, хто був глядачем з 17 по 26 листопада в 1995 році на моїх концертах?",- написав артист.

За годину пост зібрав понад 10 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Те почуття коли я ще не народилася навіть😂", " ще в той час було видно, що на сцені король🌝 👑 ✨"," а мене не пустили батьки, тому що жили тоді в іншому місті і їхати треба було 3 години, плюс десь ночувати, і було мені всього лише 12 років, але так хотілося зловити зайчика😍", " шикарний Концерт!!! 👏 👏 👏 Неначе вчора було, а вже минуло чверть століття!!! ❤ 👑 😘 Успіхів і підкорення вершин надалі!!! 😉 👍 😘 ", "Чарівний Філіп🔥", " Пам'ятаю всі ваші концерти! Це завжди магія👑❤️❤️❤️❤️❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадавши, роздратований Галкін публічно зірвався на Філіпі Кіркорові, накипіло.

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