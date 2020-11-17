Відома російська співачка Анна Семенович, відома своєю пишною фігурою, поділилася свіжим знімком

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Анна опублікувала фото з нової гарячої зйомки. Анна з красивим макіяжем і зачіскою стояла боком до камери. На ній було красиве пальто, яке вона грайливо приспустила з плеча. Виявилося, що під пальто не було одягу. Незважаючи на те, що Семенович не показала свої принади, кадр вийшов дуже спокусливим.

"Я просто випромінюю красу, доброту і сексуальність в цей світ. Заздрісників прошу не дивитися.. сьогодні тут жарко", - підписала фото зірка.

За чотири години пост Семенович зібрав майже 10 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без критики.

"Чудово виглядаєте!", "Ти прекрасне створіння", "сміливо, а головне все правда", " дуже стильно! Шикарний образ!", "Ганнуся ви Діва! Справжня і прекрасна жінка. Вам величезний респект", "Дуже красива і головне позитивна дівчина! Ганнуся, ви молодець!", "Жарко було на сторінках "Максима", а тут так собі", "худни! А потім випромінюй красу!", "Худнути треба", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Анна Семенович возз'єдналася з дикою природою.

Нагадаємо, що розпалена Семенович перевершила Шерон Стоун в "Основному інстинкті": "яка ти солоденька".

Як Politeka писала, що пишногруда Семенович в розпусних сукнях розбурхала розміром декольте:"я ще зіграю...".

Також Politeka повідомляла, що фігуриста Семенович випробувала білизну на міцність, вибравши невідповідний розмір: "Ось це тигриця".