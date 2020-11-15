Російська співачка Анна Семенович показала, як справляється зі старістю



Як передає Politeka.net, відповідний пост знаменитість опублікували на своїй сторінці в Instagram.



"Так цікаво - як деяким людям вдається виглядати молодше своїх років ! Зрозуміло, що позначається генетика, спосіб життя і мислення. Люди більш легко ставляться до життя завжди виглядають молодше", - зазначила співачка.

Для вирішення цих проблем Семенович звернулася до косметолога психотерапевта.

"Я впевнена, що за цим майбутнє. Психосоматика рулить. Знімаємо стрес, вчимося відчувати себе щасливими, покращуємо Здоров'я і плюс чарівні ручки косметолога!",- підкреслила Ганна.







Шанувальники Семенович під постом захопилися її рішенням і зовнішністю.



"Анна ви дуже класно виглядаєте, обличчя як у дівчинки", " Аня, краще б вирішили проблему в цій клініці зі своїм червоним підборіддям!", "Це точно, нерви треба берегти, собі і оточуючим, не завжди виходить", "Ось це тигриця. Красатуля", - писали під постом артистки.

Раніше Семенович показала, чим займається на дозвіллі.

Судячи з її слів, відпочити від міської суєти в компанії тварин – це круто.



