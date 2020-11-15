Російська співачка Анна Семенович показала, як справляється зі старістю
Як передає Politeka.net, відповідний пост знаменитість опублікували на своїй сторінці в Instagram.
"Так цікаво - як деяким людям вдається виглядати молодше своїх років ! Зрозуміло, що позначається генетика, спосіб життя і мислення. Люди більш легко ставляться до життя завжди виглядають молодше", - зазначила співачка.
Для вирішення цих проблем Семенович звернулася до косметолога психотерапевта.
"Я впевнена, що за цим майбутнє. Психосоматика рулить. Знімаємо стрес, вчимося відчувати себе щасливими, покращуємо Здоров'я і плюс чарівні ручки косметолога!",- підкреслила Ганна.
Шанувальники Семенович під постом захопилися її рішенням і зовнішністю.
"Анна ви дуже класно виглядаєте, обличчя як у дівчинки", " Аня, краще б вирішили проблему в цій клініці зі своїм червоним підборіддям!", "Це точно, нерви треба берегти, собі і оточуючим, не завжди виходить", "Ось це тигриця. Красатуля", - писали під постом артистки.
20-річний син хворої на рак Заворотнюк приголомшив зухвалим образом з сигаретою в зубах: "Як схожий на матір!"
Без білизни в прозорих сукнях: Белла Хадід і Кендалл Дженнер виставили пікантні місця на публіці
"Крім слів болю нічого немає": очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувається на зупинці в Києві
Пугачова показала себе справжню без гриму і перуки, вік бере своє: "Максим молодець, доглядає за старенькою"
Раніше Семенович показала, чим займається на дозвіллі.
Судячи з її слів, відпочити від міської суєти в компанії тварин – це круто.
Нагадаємо, що фігуриста Семенович вразила пікантним декольте і пухкими губками
Також Politeka писала, що співачка ошелешила експериментом із зовнішністю, несподіване фото
А ще Politeka повідомляла, що Семенович в тісній сукні з декольте спокусила відомого росіянина, кадри розваги