Відома російська співачка Анна Семенович показала себе в різних образах

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала серію фото з фільмів, в яких вона знімалася. Практично на всіх фото вона позувала в спокусливих образах. Завдяки особливостям фігури Анни її часто запрошують зіграти ролі фатальних красунь.

"Скільки ролей я зіграла і ще зіграю, безперечно у мене дуже цікаве і насичене життя. Але у всього є дві сторони медалі, люди перестають сприймати мене - як саму мене, часто плутаючи мій екранний образ зі мною в житті", - зізналася Семенович.

За її словами, їй часом важко пояснити співрозмовникам, що екранний образ – це її робота, тому вона не зобов'язана за межами роботи слідувати йому.

За кілька годин пост Анни зібрав масу лайків і безліч слів підтримки.

"ви завжди і в усьому хороша. удачі і нових цікавих ролей", "особисто я тебе люблю більше в житті, ніж на екрані", "ви для мене залишаєтеся еталоном краси, завжди захоплююся вами", "мені все подобається! На Вас завжди приємно дивитися! І слухати теж! Успіхів Вам!",- пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що 40-річна Семенович виглядає просто приголомшливо.

Нагадаємо, що пишногруда Семенович розстебнула піджак і виставила своє багатство перед вдячним глядачем: "От би подоїти".

Як повідомляла Politeka, Семенович випробувала білизну на міцність, вибравши невідповідний розмір: "Ось це тигриця".

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