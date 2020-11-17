Держстат оприлюднив свіжі дані: цифри приголомшують
Найвищу середню зарплату українці отримують у Києві, Київській та Донецькій областях. Про це повідомляє Державна служба статистики, пише News.finance.ua.
При цьому кількість працівників, які отримують понад 25 тисяч гривень – всього 6,6%. Найчастіше українці отримують зарплату від мінімальної - 5000 грн - до 6000 грн. Це 19% штатних співробітників.
Найвищий оклад зустрічається серед менеджерів з продажу та директорів.
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В цілому, розподіл по зарплатах в цьому місяці виглядає так:
до 5 тисяч грн - 8,2%,
від 5 до 6 тисяч – 19,0%,
від 6 до 6,5 тисяч - 5,7%,
від від 6,5 до 7 тисяч - 5,2%,
від 7 до 8 тисяч - 7,4%,
від 8 до 10 тисяч – 11,1%,
від 10 до 12 тисяч - 9,9%,
від 12 до 15 тисяч – 11,1%,
від 15 до 20 тисяч – 10,5%,
від 20 до 25 тисяч - 5,3%,
понад 25 тисяч грн – 6,6%.
Раніше ми повідомляли, серед популярних професій, зарплата яких на гідному рівні: менеджер з продажу 17000 грн; продавець-консультант 10000 грн; водій 15000 грн; кухар 12000 грн; директор 20000 грн; менеджер по роботі з клієнтами 15000 грн.
А ось найбільше в даний час платять IT Sales-менеджерам - 25 тисяч гривень за місяць, і менеджерам з продажу - 20 тисяч гривень.
Тим часом, за даними кадрових порталів середня зарплата українців становить 12,5 тисяч гривень.
Нацбанк зробив прогнози, як має зрости зарплата. Номінальна збільшиться майже на 9% вже в 2020-му і ще на 16% в наступному році. Реальна - на 6,2% і 9,5% відповідно.
Нагадаємо, зарплата за новою схемою, працювати українцям доведеться ще більше
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