Госстат обнародовал свежие данные: цифры ошеломляют

Самую высокую среднюю зарплату украинцы получают в Киеве, Киевской и Донецкой областях. Об этом сообщает Государственная служба статистики, пишет News.finance.ua.

При этом количество работников, получающих свыше 25 тысяч гривен – всего 6,6%. Чаще всего украинцы получают зарплату от минимальной - 5000 грн - до 6000 грн. Это 19% штатных сотрудников.

Самый высокий оклад встречается среди менеджеров по продажам и директоров.

В целом, распределение по зарплатам в этом месяце выглядит так:

до 5 тысяч грн – 8,2%,

от 5 до 6 тысяч – 19,0%,

от 6 до 6,5 тысяч – 5,7%,

от от 6,5 до 7 тысяч – 5,2%,

от 7 до 8 тысяч – 7,4%,

от 8 до 10 тысяч – 11,1%,

от 10 до 12 тысяч – 9,9%,

от 12 до 15 тысяч – 11,1%,

от 15 до 20 тысяч – 10,5%,

от 20 до 25 тысяч – 5,3%,

более 25 тысяч грн – 6,6%.

Ранее мы сообщали, среди популярных профессий, зарплата которых на достойном уровне: менеджер по продажам 17000 грн; продавец-консультант 10000 грн; водитель 15000 грн; повар 12000 грн; директор 20000 грн; менеджер по работе с клиентами 15000 грн.

А вот больше всего в настоящее время платят IT Sales-менеджерам - 25 тысяч гривен за месяц, и менеджерам по продажам - 20 тысяч гривен.

Тем временем, по данным кадровых порталов средняя зарплата украинцев составляет 12,5 тысяч гривен.

Нацбанк сделал прогнозы, как должна вырасти зарплата. Номинальная увеличится почти на 9% уже в 2020-м и еще на 16% в следующем году. Реальная – на 6,2% и 9,5% соответственно.

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