Співачка Ольга Бузова поскаржилася на ставлення до своєї персони
Як передає Politeka.net, невдоволення знаменитості викликали оцінки суддів на шоу"Льодовиковий період".
Новий випуск російського шоу за участю Ольги Бузової вже подивилися східні регіони країни завдяки різниці в часових поясах. У зв'язку з цим співачка вирішила розповісти про подію в ефірі.
"Якщо деякі-не побачили швидкість, хтось не звернув увагу на техніку, а комусь просто не сподобалися ми!",- зазначила вокалістка.
"Мене виховали правильно, я не буду сперечатися або обговорювати оцінки журі. Але вони були найнижчі. Моя сім'я, команда і колеги по шоу, додивившись номер, саме про цей номер - говорили... "Так це 6.0" але на думку журі, він виявився гіршим", - повідомила співачка.
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А ось більшість шанувальників Ольги не розділили її претензії до суддів:
"Якщо ви залишите шоу, це буде справедливо. Об'єктивно Ви найслабша пара", "Досить скиглити!! Скільки пар беруть участь, заходжу на їх сторінки. І тільки одна Оля демонструє синці і плачеться, як важко. А у інших пар можна подумати все чітко і без напрягів", "Думка журі абсолютно вірна!", "Цей номер не був кращим!!! Нікому він не сподобався, крім ваших фанатів і близьких. Не треба писати, що судді занизили оцінки, вони об'єктивні", - писали під постом Ольги.
Нагадаємо, що Бузова закинула ноги на спортивного мачо і зачарувала пружними сідницями.
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