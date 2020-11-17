Популярная певица Вера Брежнева удивила поклонников необычным нарядом

Как передает Politeka.net, звезда выложила в микроблоге "Инстаграм" новое фото и напомнила о своей песне "Сестра". Исполнительница сделала селфи, лежа на полу, в таком положении ее роскошные волосы разметались во все стороны. Девушка надела странную обтягивающую одежду, похожую на водолазку. Вызывающей фишкой наряда стал вырез от груди до ключицы, обнаживший часть ее бюста.

Судя по внешнему виду, Веру Брежневу не смутил ни ее внешний вид, ни удачный ракурс, благодаря котором она посветила своими прелестями - в это время красотка лишь томно улыбнулась, чуть приоткрыв пухлые губки. Она сделала акцент на обнаженной части тела, прикоснувшись к плечу свободной рукой.

"Как я попала в ловушку... как он ключи подобрал... 🖤", - процитировала Вера слова собственной песни в описании.

Пользователи социальной сети пришли в восторг от внешности певицы и засыпали ее приятными комментариями:

"Я вижу две вселенные в твоих красивых глазах, а до этого я их видел только во снах😍"; "Женщина-кошка!"; "Шикарнейшая 😍😍😍"; "Замечательная Вера 😊🌺💋"; "Божественная какая!💕💕"; "Какая ты такая красивая"; "Ммм как сексуально лежишь😍😘💘🔥👍"; "Вера! вы доказательство того, что люди произошли от Бога 🙏🙏🙏"; "Ты моя страсть, моя нежная и прекрасная любовь"; "Какая классная кофточка!!!"; "Вера, ты даже в таком положении вся сияешь от красоты 😍🔥🤗".

Напомним, что Вера Брежнева откровенно рассказала о большое беде в своей жизни: «Иногда очень хочется…».

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