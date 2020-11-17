Українцям слід готуватися до чергового погіршення погоди

Про це інформує Укргідрометеоцентр.

За прогнозами синоптиків, завтра, 18 листопада, в Україні буде досить холодно.

Хмарність і без опадів синоптики прогнозують тільки в північних і центральних регіонах, і лише вночі можливий мокрий сніг.

Температура вночі до -5 градусів, вдень від -2 до +3 градусів, у північно-східних областях вночі -6..-9 градусів, вдень стовпчики термометрів піднімуться до -3 градусів. У західних областях, на півдні Криму та Одеській області вночі до +1 до +6, а вдень — до +11.

Що стосується погоди в Києві, то завтра буде хмарно, але без опадів. Лише вранці можливий невеликий сніг, вдень очікується до + 2, а вночі похолодає до -3.

Але киянам рано розслаблятися, оскільки синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах столиці.

Як повідомили в прес-службі ДСНС, ожеледиця протримається до кінця поточного дня і буде навіть завтра, 18 листопада.

Через ожеледицю рятувальники оголосили в Києві сьогодні і завтра жовтий рівень небезпеки.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - інформує прес-служба ДСНС.

Крім цього, жовтий рівень небезпеки через ожеледицю оголосили на Сході України.

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