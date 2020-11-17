Українцям слід готуватися до чергового погіршення погоди
Про це інформує Укргідрометеоцентр.
За прогнозами синоптиків, завтра, 18 листопада, в Україні буде досить холодно.
Хмарність і без опадів синоптики прогнозують тільки в північних і центральних регіонах, і лише вночі можливий мокрий сніг.
Маркл і Гаррі розлютили оточення Єлизавети II вчинком на 100 млн доларів: "Хто зраджує твою сім'ю..."
Тимошенко з "новими" губами і зовнішністю викликала фурор у Раді: "Посмішка все ширше і ширше"
"Воскресла" коханка Тарзана зробила нову заяву, вразивши видом після хвороби: "Потрібен аналіз на..."
Мама Вєрки Сердючки засвітила свій скарб, фото пробирає до мурашок: "Мамина доця"
Температура вночі до -5 градусів, вдень від -2 до +3 градусів, у північно-східних областях вночі -6..-9 градусів, вдень стовпчики термометрів піднімуться до -3 градусів. У західних областях, на півдні Криму та Одеській області вночі до +1 до +6, а вдень — до +11.
Що стосується погоди в Києві, то завтра буде хмарно, але без опадів. Лише вранці можливий невеликий сніг, вдень очікується до + 2, а вночі похолодає до -3.
Але киянам рано розслаблятися, оскільки синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах столиці.
Як повідомили в прес-службі ДСНС, ожеледиця протримається до кінця поточного дня і буде навіть завтра, 18 листопада.
Через ожеледицю рятувальники оголосили в Києві сьогодні і завтра жовтий рівень небезпеки.
"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - інформує прес-служба ДСНС.
Крім цього, жовтий рівень небезпеки через ожеледицю оголосили на Сході України.
Нагадаємо, що Україну накрили перший сніг і різкі заморозки, кадри негоди.
Як повідомляла Politeka, перший сніг і морози вдарять по Україні, названа дата різкої зміни погоди.
Також Politeka писала, що українців налякали зимовим прогнозом погоди, природа продовжує "сходити з розуму".