Украинцам следует готовиться к очередному ухудшению погоды

Об этом информирует Укргидрометеоцентр.

По прогнозам синоптиков, завтра, 18 ноября, в Украине будет достаточно холодно.

Облачность и без осадков синоптики прогнозируют только в северных и центральных регионах, и лишь ночью возможен мокрый снег.

Температура ночью до -5 градусов, днем от -2 до +3 градусов, в северо-восточных областях ночью -6..-9 градусов, днем столбики термометров поднимутся до -3 градусов. В западных областях, на юге Крыма и Одесской области ночью до +1 до +6, а днем — до +11.

Что касается погоды в Киеве, то завтра будет облачно, но без осадков. Лишь утром возможен небольшой снег, днем ожидается до +2, а ночью похолодает до -3.

Но киевлянам рано расслабляться, поскольку синоптики предупреждают о гололедице на дорогах столицы.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, гололедица продержится до конца текущего дня и будет даже завтра, 18 ноября.

Из-за гололеда спасатели объявили в Киеве сегодня и завтра желтый уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - информирует пресс-служба ГСЧС.

Помимо этого, желтый уровень опасности из-за гололеда объявили на Востоке Украины.

Напомним, что Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.

Как сообщала Politeka, первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой смены погоды.

Также Politeka писала, что украинцев напугали зимним прогнозом погоды, природа продолжает "сходить с ума".