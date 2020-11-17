Телеведуча Ксенія Собчак любить епатувати публіку, але цього разу перевершила саму себе

Як передає Politeka.net, 39-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала поруч з відомим російським трансгендером Наталією Максимовою, яка здійснила камінг-аут восени 2019 року.

У кадрі Ксенія, в шовковій чорній сукні та блейзері на тон світліше, притулилася до гості свого шоу "Обережно, Собчак!". При цьому дівчина блиснула глибоким декольте: неозброєним оком помітно, що та вирішила продемонструвати весь свій жіночий шарм, не надівши бюстгальтера.

"Спасибі тобі за довіру, і за 3-є(!!) місце в трендах російського ютуба!!! Знаю, що це була непроста для тебе розмова. Уважні глядачі помітили мене в такій же сорочці як у тебе, так от не приховую - під час нашого шопінгу в ГУМі надихнулася тобою. І це, думаю, найкращий комплімент від жінки жінці", - звернулася Собчак до Максимової в підписі до знімка.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Все красивіше і красивіше, пані! 🔥❤️"

"Дуже сподобалося інтерв'ю. Добре і інтимне)"

"Те почуття, коли обидві дами в полоні у Ренати Литвинової... одна манерою говорити, друга манерою виглядати!"

"Всі ці фразочки злизані у Ренати..."

"Яка гарна тут Ксюша"

"Красива тут тільки Ксюша"

"Ти і сама схожа на транса😉"

"Ех, що буде з #обережнособчак і самою @xenia_sobchak, якщо переведуться трансгендери, геї і Канделаки (скільки б їх не було 😂)!?"

"Ніколи б не подумав, що вона була раніше хлопцем, настільки вона гармонійна в жіночому образі... немає цієї неприємної манірності!"

Нагадаємо, Ксенія Собчак показала свої гарбузи і осоромилася перед публікою

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