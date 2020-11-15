Телеведущая Ксения Собчак умеет удивлять своих поклонников

Новую фотографию российская звезда опубликовала в своем Instagram.

Так, телеведущая Ксения Собчак плюнула на все и решила "вернуться в яркий блонд".

Собчак решила похвастаться перед поклонниками кардинальными изменениями во внешности, но не призналась, почему пошла на такой шаг.

"Цвет волос-👌. Все-таки вернуться в яркий блонд было правильным решением. А вы как считаете?", - подписала телеведущая свежее фото в своем микроблоге.

Преображение пришлось по душе ее поклонникам, из-за чего они завалили ее лайками и восторженными комментариями.

"Очень идёт вам", "Мне кажется без разницы какой цвет", "Вы попали в руки профессионала!", "Красивая, эффектная - Вам всё очень идёт", "В красоте женская сила. Конечно блонд к голубым глазкам", "Да он вам больше идёт, очень красивая", "А Вы бы не хотели ровную чёлку и тёмный цвет? Кожа светлая глаза голубые", "Мне естественный больше нравится,своим блеском благородства, да и ваш типаж не для жухлых исскуственных сухостоев", А мне кажется вам подойдёт Блонди рыжий вот бомба будет . Но и блондинкой вам идёт точно хорошо", "Похожа здесь на Марию Захарову", "Что за метла-ресницы..., мастеру руки оторвать", - написали они в комментариях.

Ранее мы сообщали, что Ксения Собчак сообщила приятную новость о своем супруге, режиссере Константине Богомолове.

Ксения в ОАЭ позировала в воде вместе с Богомоловым, которого прижала к себе и широко улыбнулась в камеру. Ее глаза прикрыли темные очки, а в руке она держала соломенную шляпку.

Муж знаменитости довольно растянулся в улыбке из-за полученной премии "Золотая маска", которую он получил за "Преступление и наказание".

Напомним, Ксения Собчак показала свои тыквы и осрамилась перед публикой

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Также Politeka писала, что Собчак с обнаженной спиной вывели из себя на модной тусовке, Богомолов свидетель.