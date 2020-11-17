Найбагатша співачка України Камалія поділилася страшною розповіддю про напад, якому вона піддалася, ще будучи підлітком

У передачі "Зірковий шлях" артистка зізналася, що в ранньому віці над нею мало не поглумилася компанія неадекватних хлопців. За словами Камалії, на неї напали в під'їзді дума, коли вона приїхала відвідати свою тітку. Група хлопців зайшла в під'їзд слідом за нею, а потім спробувала запхати її в ліфт.

"Одного ззаду я вдарила рукою, а другого - ногою. Поки вони оторопіли - я бігом. Потім я почала натискати на всі дзвінки в квартирах і кричати. Я така, я можу за себе постояти", - поділилася своїм досвідом співачка.

Вона додала, що тоді їй сильно допомогло те, що вона вміла постояти за себе, адже свого часу друг її батька з чорним поясом з карате навчив її деяким бойовим прийомам.

Камалія додала, що з огляду на такий болісний досвід у минулому, вона збирається відправити своїх дочок Мірабеллу і Арабеллу займатися єдиноборствами. Співачка вважає, що її діти повинні бути здатні постояти за себе.

Відзначимо, що зараз Камалія одружена з мільярдером Мохаммадом Захуром. Завдяки їх вражаючому сімейному стану вона вважається найбагатшою співачкою України.

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