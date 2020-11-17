Британський чемпіон заявив, що більше не хоче, щоб його били, як це зробив український боєць Олександр Усик

Зокрема, британський супертяж Дейв Аллен (18-5-2, 15 КО) прийняв рішення завершити кар'єру, заявивши, що більше не хоче пропускати удари.

Крім того, Аллен у своєму Instagram поділився відео спарингу проти Усика, де український чемпіон завдає потужних ударів по супернику (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

На відео можна помітити, що в якийсь момент британець пропустив удар з лівої, і побував в нокауті. Аллен на ногах встояв, але зізнався, що це був саме нокаут, і більше він не хоче пропускати удари. Після цієї поразки він прийняв рішення про завершення кар'єри. По суті, удари Усика в цьому спарингу зруйнували кар'єру британця.

"Це мій спаринг з Усиком. Це останній спаринг. Приблизно на 5 секунді ви можете почути, як голосно я захропів. Це мій останній спогад за ті 30 хвилин. Але я не впав, я закінчив раунд. Але, по-чесному, я опинився в нокауті в ту секунду, коли пропустив цей удар лівою", - написав Аллен.

Також раніше повідомлялося, що Дерек Чісора, який програв у бою з Олександром Усиком, висловився про майбутні поєдинки українського боксера.

Він вважає, що Олександру Усику не вдасться домогтися успіху в суперважкій вазі. Чісора пояснив, що наш співвітчизник не зможе впоратися ні з Ентоні Джошуа, ні з Тайсоном Ф'юрі.

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