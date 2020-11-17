Британский чемпион заявил, что больше не хочет, чтобы его били, как это сделал украинский боец Александр Усик

В частности, британский супертяж Дейв Аллен (18-5-2, 15 КО) принял решение завершить карьеру, заявив, что больше не хочет пропускать удары.

Кроме того, Аллен в своем Инстаграм поделился видео спарринга против Усика, где украинский чемпион наносит мощные удары по сопернику (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

На видео можно заметить, что в какой-то момент британец пропустил удар с левой, и побывал в нокауте. Аллен на ногах устоял, но признался, что это был именно нокаут, и больше он не хочет пропускать удары. После этого поражения он заявил, что завершит карьеру. По сути, удары Усика в этом спаринге разрушили карьеру британца.

"Это мой спарринг с Усиком. Это последний спарринг. Примерно на 5 секунде вы можете услышать, как громко я захрапел. Это мое последнее воспоминание за те 30 минут. Но я не упал, я закончил раунд. Но, по-честному, я оказался в нокауте в ту секунду, когда пропустил этот удар левой", - написал Аллен.

Также ранее сообщалось, что Дерек Чисора, который проиграл в бою с Александром Усиком, высказался о будущих поединках украинского боксера.

Он считает, что Александру Усику не удастся добиться успеха в супертяжелом весе. Чисора пояснил, что наш соотечественник не сможет справиться ни с Энтони Джошуа, ни с Тайсоном Фьюри.

Напомним, Усик ошеломил внешним видом перед боем с Чисорой, видео: "Что с формой? Где "банки", пресс?".

Также Politeka сообщала, что Усик бросил вызов братьям Кличко.