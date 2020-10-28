Украинский боксер Александр Усик оценил свои перспективы в политике

Как передает Politeka.net, свой комментарий спортсмен дал в интервью YouTube-каналу "Без Грима с Анной Буткевич" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Стать частью системы очень легко. Тем более, что есть какие-то предложения, чтобы куда-то пойти", - рассказал Усик.

В то же время боксер не видит себя в политике, поскольку имеет свое мнение и не согласен выполнять чьи-то указания.

"Просто туда идти и выполнять какие-то указания... Мне очень сложно договариваться с собой, меня трудно переубедить. Когда мне говорят: "видишь, белое - оно черное". Я отвечаю: "Нихрена, это белое". Тогда я разворачиваюсь и ухожу", - пояснил боксер.

Ранее политолог Руслан Бортник предложил включить Александра Усика в переговорный процесс по Донбассу.

"Это могут быть как некоторые общественные деятели, так и авторитеты из мира спорта. Нина Матвиенко, например, Александр Усик. С другой стороны, есть ряд управленцев, которые были эффективны на Донбассе – к примеру, экс-мэр Донецка Александр Лукьянченко. Эти люди потом выехали в Украину и не занимали антироссийской позиции. Их можно было бы присоединить к переговорам" – считает Бортник.

Напомним, ранее Чисора подогрел интерес к бою с Усиком новым фото: "Будьте готовы, грядет...".

Как сообщала Politeka, у Усика собираются "подчинить" Джошуа после боя с Чисорой, раскрыты планы: "Просто и практично".



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