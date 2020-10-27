Боксер Александр Усик высказался о Виталии и Владимире Кличко

Как передает Politeka.net, неожиданное заявление спортсмен сделал в интервью YouTube-каналу "Без Грима с Анной Буткевич" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам Александра, братья Кличко сделали не вклад в развитие украинского спорта и

"Эти ребята очень сильно, капец как сильно нашу страну прославили за океаном. Братья Кличко, Шевченко – за счет спортсменов начали узнавать страну. А не за счет других", - отметил Усик.

Также боксер выразил уверенность в том, что может с легкостью одолеть братьев.

"Мне симпатизирует то, что я, можно так сказать, эстафету от них перенял. Побил бы обоих. С двух рук нет. Мне кажется, по очереди они должны были бы выходить. Нет, пусть лучше вдвоем выходят, они бы мешали друг другу. Виталий, Владимир, извините", – шутливо заявил Усик.

Напомним, 31 октября 2020 года в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится большой боксёрский вечер. Главным событием станет бой обязательного претендента в супертяжёлом дивизионе по версии WBO 33-летнего украинского боксёра Александра Усика (17 боёв, 17 побед, 13 — нокаутом) и 36-летнего британца Дерека Чисоры (41 бой, 32 победы, 23 — нокаутом).

Напомним, ранее Чисора подогрел интерес к бою с Усиком новым фото.

Как сообщала Politeka, у Усика собираются "подчинить" Джошуа после боя с Чисорой, раскрыты планы.



Также Politeka писала, что Усик на пляже обратился к Чисоре на ломаном английском, видео.