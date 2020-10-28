Украинского боксера Александра Усика спросили о том, куда делись его "банки" и пресс

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу boxingtime.ua в соцсети.

Так, украинский боксер Иван Редкач выразил удивление из-за формы своего коллеги и соотечественника Александра Усика перед его боем против британца Дерека Чисоры.

На странице в Instagram появился пост с видео, на котором бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе танцует во время тренировки.

В комментарии к публикации Редкач намекнул на то, что его коллега сейчас не в очень хорошей физической форме.

"Срочно, где наркоман Лапин (тренер Усика, - ред.)? Что у Саши с формой? Где его "банки", пресс? Саша был с Гассиевым совсем другим - машина", - написал Редкач.

На опубликованном видео украинский боксер Александр Усик танцует на ринге под музыку и даже подпевает.

Следует отметить, что для Усика поединок с Чисорой будет 18-м на профессиональном ринге. Все свои бои украинец выиграл.

Изначально бой должен был состояться еще 23 мая в Лондоне, но его перенесли из-за пандемии коронавируса. Позже промоутер Александр Красюк заявил, что поединок может состояться в июле 2020 года. В итоге бой был перенесен на 31 октября.

Напомним, ранее Чисора подогрел интерес к бою с Усиком новым фото: "Будьте готовы, грядет...".

Как сообщала Politeka, у Усика собираются "подчинить" Джошуа после боя с Чисорой, раскрыты планы: "Просто и практично".



Также Politeka писала, что Усик на пляже обратился к Чисоре на ломаном английском, видео.