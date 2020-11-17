Відомо, що пенсію за стаж розраховують не тільки за час, коли людина безпосередньо працювала, а й за інші періоди

Так, під час розрахунку пенсій включають період навчання, а ось як розраховують період відпустки по догляду за дитиною до трьох років відповіли в "Пенсійному кур'єрі".

Варто зазначити, що порядок обчислення зарплати визначено статтею 40 ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". У документі йдеться, для обчислення пенсії беруться зарплата (дохід) за весь період страхового стажу з 1 липня 2000 року, пише ukranews.com.

За бажанням пенсіонера, після затвердження довідки про зарплату первинними документами, або, коли страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року менше 60 місяців, обчислення пенсії враховується зарплата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль по 30 червня 2000 року незалежно від перерв.

Офіційна зарплата до 1 липня 2000 року враховується при наявності документів про нарахування зарплати, а також при підтвердженні довідкою про зарплату первинними документами.

А починаючи 1 липня 2000 року - це підтверджується за інформацією, зафіксованою в системі персоніфікованого обліку.

За вибором пенсіонера, з періоду, за який враховується зарплата для нарахування пенсії, не беруться періоди до 60 календарних місяців страхового стажу з урахуванням будь-яких періодів незалежно від перерв, що входять до страхового стажу.

А також виключаються будь-які періоди страхового стажу поспіль за умови, якщо цей час у сумі становлять не більше 10% тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі.

Плюс, за бажанням, можна виключити декрети за період з 1 липня 2000 по 1 січня 2005, і періоди, коли особа підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню.

Плюс при розрахунку коефіцієнта зарплати, в яких здійснювалася оплата страхових внесків застрахованих осіб (у пунктах 7-9 та 14 статті 11 Закону), та періоди, що включають до страхового стажу згідно з абзацом 3 частини 1 ст.24 цього Закону, враховується мінімальний розмір зарплати.

Норма по сплаті страхових внесків, що включають в себе декрет до трьох років, вступили в силу з 1 січня 2005 року, зарплата в розмірі мінімальної враховується до періоду такого догляду починаючи з 1 січня 2005 року.

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