Українська співачка Олександра Зарицька з групи KAZKA разом з Alexeev показали яскраві образи в незвичайному місці
Як пише Politeka.net, вокалістка розмістила нове фото з колегою по шоу-бізнесу на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". Олександра зазначила, що вони відображені на популярному проекті "Танці з зірками".
Солістка групи KAZKA для такого заходу вибрала вечірню чорно-білу сукню елегантного фасону. Родзинкою вбрання стало поділ на дві частини: верхню зі значним декольте і просторими рукавами, а також нижню з довгим подолом і корсетом. Микита Алексєєв (справжнє ім'я співака), надів чорні штани, лаковані туфлі і мішкувату блузку фіолетового кольору, виконану в старовинному стилі.
У таких нарядах зірки, нещодавно записали спільну пісню, сфотографувалися на сходах. Олександра поклала одну руку на талію, а другу піднесла до рота витонченим жестом. Алексєєв застиг з розкутим видом на кілька сходинок вище.
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"І хай там що", - зазначила Зарицька в описі до знімка. Користувачі соцмережі в коментарях оцінили зовнішній вигляд зоряної пари:
"Нас врятує диво і любов ... 🤞 🏻 ❤ ️ "; "Які круті👏"; "Я люблю тебе Микита❤️"; "У Алексєєва свиноколи - добротні".
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