Украинская певица Александра Зарицкая из группы KAZKA вместе с Alexeev показали яркие образы в необычном месте

Как пишет Politeka.net, вокалистка разместила новое фото с коллегой по шоу-бизнесу на своей странице в соцсети "Инстаграм". Александра отметила, что они запечатлены на популярном проекте "Танці з зірками".

Солистка группы KAZKA для такого мероприятия выбрала вечернее черно-белое платье элегантного фасона. Изюминкой наряда стало разделение на две части: верхнюю с внушительным декольте и просторными рукавами, а также нижнюю с длинным подолом и корсетом. Никита Алексеев (настоящее имя певца), надел черные брюки, лакированные туфли и мешковатую блузку фиолетового цвета, выполненную в старинном стиле.

В таких нарядах звезды, недавно записавшие совместную песню, сфотографировались на лестнице. Александра положила одну руку на талию, а вторую поднесла ко рту изящным жестом. Алексеев застыл с раскованным видом на несколько ступенек выше.

"И будь, что будет", - отметила Зарицкая в описании к снимку. Пользователи соцсети в комментариях оценили внешний вид звездной пары:

"Нас спасет чудо и любовь ... 🤞🏻❤️"; "Какие крутые 👏"; "Я люблю тебя Никита ❤️"; "У Алексеева свиноколы - добротные".

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