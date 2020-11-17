Шоумен Максим Галкін показав, як спадкоємці Ліза і Гаррі роблять зарядку перед школою

Нове відео чоловік Алли Пугачової опублікував у своєму Instagram.

Ліза і Гаррі Галкін перед походом в приватну школу, де рік навчання коштує більше мільйона рублів, вирішив зробити невелику фізичну зарядку.

"Ранковий спорт. Треба займатися і будеш сильним, дуже сильним...",- заявила Ліза в кадрі, поки її брат Гаррі "качав м'язи" за допомогою товстої книги.

Синові Максима Галкіна не сподобалося, що Ліза збилася з промовою в кадрі і запропонував батькові перезняти відео.

За кадром можна почути голос Алли Пугачової, яка розповіла дітям, що потрібно більше читати книг, щоб правильно формулювати речення.

Незважаючи на це, Відеоролик Максима Галкіна викликав фурор в соцмережах, а шанувальники завалили шоумена захопленими коментарями.

"Алла, права! Якщо Читати більше книг, то словниковий запас збільшиться! Спасибі Богу за таких мудрих батьків, як Ви, Максим і Алла!", "Максим-геніальний артист і педагог від Бога... вчасно переключив увагу на сонечко за вікном", "у Гаріка чоловічий підхід до справи - чітко і без сентиментів. Або ніяк!", "Кошенята наші радують кожен день! Спасибі, Максим", "від мами найцінніші поради", " який Гаррі дорослий! Прям чоловік", "той самий приклад, коли природа на дітях знаменитостей не відпочила, а зробила їх ще більш артистичними і талановитими, ніж їхні батьки", "Ліза вже якось переграє, на мій погляд... Все-таки відбивається на дитині публічна сфера діяльності і блогерська зйомка - з'явилося кокетство в поганому сенсі і "друге обличчя"... Сподіваюся з віком повернеться до себе самої", - написали вони під публікацією.

Нагадавши, Галкін в домашньому халаті показав, чим займається з маленькою Лізою вранці.

Як повідомляла Politeka, Пугачова показала себе справжню без гриму і перуки, вік бере своє.

Також Politeka писала, що розваги Пугачової з маленькою Лізою захопили мережу, Галкін зняв все на відео.