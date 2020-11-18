Діти Алли Пугачової і Максима Галкіна продемонстрували свою "богатирську" силу

Юні Ліза і Гаррі Галкіни цього року пішли в перший клас. З тих пір їх батьки не перестають радувати шанувальників новими фотографіями підростаючих близнюків. Як пише Politeka.net, нове фото з дітьми з'явилося на одній з фан-сторінок зіркової сім'ї в Instagram.

На знімку Гаррі і Ліза позують на тлі великої книжкової шафи. Брат з сестрою стоять в шкільній формі, тому можна припустити, що вони тільки прийшли з уроків.

Гаррі тримає в руці велику книгу, а його сестричка з посмішкою демонструє власний «біцепс», явно бажаючи помірятися силою з братом.

"Силушка богатирська. Всім гарного дня", - йдеться у підписі до знімка.

Шанувальники зоряного сімейства тут же почали коментувати фото.

"Гарік просто не відвести очей! Симпатичний хлопець!", "Славні хлопці", "Диво дитина", "добре, що є бібліотека", "Сонечка! Подорослішали! Серйозні такі! Успіхів вам у навчанні!", "Дорослішають не по днях, а по годинах, що означає школа", "такі серйозні ученички!", "Дай бог, щоб виросли хорошими людьми, не всі можуть дати дітям гарну освіту", " Гарік дуже красивий! Нехай буде щасливий і здоровий", "Постригли Гаріка відразу такий стильний став", "а що з обличчям Лізи зробили?",- пишуть люди.

Нагадаємо, пом'ятий Максим Галкін з тижневою щетиною різко постарів поруч з молодящейся Пугачовою.

Як повідомляла Politeka, розваги Пугачової з маленькою Лізою захопили мережу, Галкін зняв все на відео: "Ти спочатку подивися...".

Також Politeka писала, що Галкін в домашньому халаті показав, чим займається з маленькою Лізою вранці: дочка в захваті.