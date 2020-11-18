Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина продемонстрировали свою «богатырскую» силу
Юные Лиза и Гарри Галкины в этом году пошли в первый класс. С тех пор их родители не перестают радовать поклонников новыми фотографиями подрастающих близнецов. Как пишет Politeka.net, новое фото с детьми появилось на одной из фан-страниц звездной семьи в Инстаграм.
На снимке Гарри и Лиза позируют на фоне большого книжного шкафа. Брат с сестрой стоят в школьной форме, поэтому можно предположить, что они только пришли с уроков.
Гарри держит в руке большую книгу, а его сестренка с улыбкой демонстрирует собственный «бицепс», явно желая померяться силой с братом.
«Силушка богатырская. Всем хорошего дня», - говорится в подписи к снимку.
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Поклонники звездного семейства тут же принялись комментировать фото.
«Гарик просто не отвести глаз! Симпатичный парень!», «Славные ребята», «Чудо ребёнок», «Хорошо, что имеется библиотека», «Солнышки! Повзрослели! Серьезные такие! Успехов вам в учебе!», «Взрослеют не по дням, а по часам, что значит школа», «Такие серьезные ученички!», «Дай бог, чтобы выросли хорошими людьми, не все могут дать детям хорошее образование», «Гарик очень красивый! Пусть будет счастливый и здоровый», «Постригли Гарика сразу такой стильный стал», «А что с лицом Лизы сделали?», - пишут люди.
Напомним, помятый Максим Галкин с недельной щетиной резко постарел рядом с молодящейся Пугачевой.
Как сообщала Politeka, развлечения Пугачевой с маленькой Лизой восхитили сеть, Галкин снял все на видео: "Ты сначала посмотри...".
Также Politeka писала, что Галкин в домашнем халате показал, чем занимается с маленькой Лизой по утрам: дочь в восторге.