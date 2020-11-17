Що буде з герцогинею

Меган Маркл "потрапила в халепу" з листом, який вона нібито написала своєму батькові Томасу

Про це пише британський таблоїд Daily Mail.

Так, дружина принца Гаррі ризикує програти судовий розгляд проти британських таблоїдів, яких вона раніше звинувачувала в "порушенні особистих кордонів", коли вони опублікували лист Маркл до рідного батька.

З'ясувалося, що лист до Томаса Маркл був придуманий не самою герцогинею, а прес-секретарями королівського палацу. Тобто, відверте послання Меган Маркл автоматично перестає вважатися "особистою творчістю", а його публікація в ЗМІ не порушує "особистих кордонів".

Після публікації цієї інформації Меган Маркл поспішила виправити свій позов: словосполучення "написала лист" вона виправила на фразу "створила, використовуючи власну інтелектуальну творчість".

Юристи колишньої герцогині і далі наполягають, що Меган Маркл нібито сама написала листа рідному батькові спершу на телефоні, потім відредагувала і перенесла його на папір.

Раніше ми розповідали, як Меган Маркл і принц Гаррі розлютили оточення Єлизавети II вчинком на $100 млн.

Після угоди з Netlflix на $100 млн Меган Маркл і принц Гаррі щедро виграють від спотворення правди про королівську сім'ю, адже тепер молодший син принцеси Діани може знайти довгоочікувану "фінансову свободу" в США.

Але новина про угоду викликала обурення в Букінгемському палаці-особливо у тих, хто пов'язаний з принцами Чарльзом і Вільямом. За інформацією ЗМІ, у Єлизавети II дивуються, як герцоги можуть брати гроші у тих, хто зраджує їх сім'ю.

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