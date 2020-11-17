Что будет с герцогиней

Меган Маркл "угодила впросак" с письмом, которое она якобы написала своему отцу Томасу

Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

Так, жена принца Гарри рискует проиграть судебное разбирательство против британских таблоидов, которых она ранее обвиняла в "нарушении личных границ", когда они опубликовали письмо Маркл к родному отцу.

Выяснилось, что письмо к Томасу Маркл было придумано не самой герцогиней, а пресс-секретарями королевского дворца. То есть, откровенное послание Меган Маркл автоматически перестает считаться "личным творчеством", а его публикация в СМИ не нарушает "личных границ".

После публикации этой информации Меган Маркл поспешила исправить свой иск: словосочетание "написала письмо" она исправила на фразу "создала, используя собственное интеллектуальное творчество".

Юристы бывшей герцогини и дальше настаивают, что Меган Маркл якобы сама написала письмо родному отцу сперва на телефоне, потом отредактировала и перенесла его на бумагу.

Ранее мы рассказывали, как Меган Маркл и принц Гарри взбесили окружение Елизаветы II поступком на $100 млн.

После сделки с Netlflix на $100 млн Меган Маркл и принц Гарри щедро выигрывают от искажения правды о королевской семье, ведь теперь младший сын принцессы Дианы может обрести долгожданную "финансовую свободу" в США.

Но новость о сделке вызвала негодование в Букингемском дворце - особенно у тех, кто связан с принцами Чарльзом и Уильямом. По информации СМИ, у Елизаветы II недоумевают, как герцоги могут брать деньги у тех, кто предает их семью.

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