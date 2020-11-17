Уряд готує нові правила, які допоможуть "приборкати пандемію"

Про це заявив у вівторок, 17 листопада, голова Кабміну Денис Шмигал під час виступу у Верховній Раді, пише Інтерфакс-Україна.

Нововведення стосуються цифровізації та централізації збору інформації про факти, підозри та випадки інфекційних захворювань.

"Сьогодні хочу представити п'ять цифрових рішень, які повинні допомогти приборкати пандемію в Україні, які будуть введені найближчим часом", - заявив Шмигаль.

Серед нововведень:

удосконалення мобільного додатку "дій вдома" з введенням автоматичних штрафів за порушення режиму самоізоляції;

запуск електронного рецепту на ліки;

розширення програми "Доступні ліки";

введення електронного направлення на ПЛР-тестування

QR-коди для публічних місць.

Раніше ми повідомляли, голова МОЗ Максим Степанов прокоментував відповідальність українців за відсутність масок в громадських місцях.

За словами міністра, не всюди слід надягати маску на вулиці, а тільки там, де дійсно скупчення людей, і відстань між ними менше метра, - наприклад, на зупинках.

Як пояснив Степанов, механізм накладення штрафів буде схожий на механізм стягнення штрафів під час порушення правил дорожнього руху. Раніше протоколи складалися на місці події і передавалися до суду. Тепер же штрафи будуть виписувати відразу на місці.

Зазначимо, за відсутність маски або респіратора доведеться розщедриться від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – від 170 до 255 гривень.

Нагадаємо, що дикі штрафи в 170 тисяч гривень обрушилися на українців, кого покарають