Уряд готує нові правила, які допоможуть "приборкати пандемію"
Про це заявив у вівторок, 17 листопада, голова Кабміну Денис Шмигал під час виступу у Верховній Раді, пише Інтерфакс-Україна.
Нововведення стосуються цифровізації та централізації збору інформації про факти, підозри та випадки інфекційних захворювань.
"Сьогодні хочу представити п'ять цифрових рішень, які повинні допомогти приборкати пандемію в Україні, які будуть введені найближчим часом", - заявив Шмигаль.
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Серед нововведень:
- удосконалення мобільного додатку "дій вдома" з введенням автоматичних штрафів за порушення режиму самоізоляції;
- запуск електронного рецепту на ліки;
- розширення програми "Доступні ліки";
- введення електронного направлення на ПЛР-тестування
- QR-коди для публічних місць.
Раніше ми повідомляли, голова МОЗ Максим Степанов прокоментував відповідальність українців за відсутність масок в громадських місцях.
За словами міністра, не всюди слід надягати маску на вулиці, а тільки там, де дійсно скупчення людей, і відстань між ними менше метра, - наприклад, на зупинках.
Як пояснив Степанов, механізм накладення штрафів буде схожий на механізм стягнення штрафів під час порушення правил дорожнього руху. Раніше протоколи складалися на місці події і передавалися до суду. Тепер же штрафи будуть виписувати відразу на місці.
Зазначимо, за відсутність маски або респіратора доведеться розщедриться від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – від 170 до 255 гривень.
Нагадаємо, що дикі штрафи в 170 тисяч гривень обрушилися на українців, кого покарають