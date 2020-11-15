Автомобили украинцев планируют массово проверять в рамках обязательного техосмотра

Как стало известно Politeka.net, такой законопроект "слуги народа" предложили рассмотреть в Верховной Раде. Пока профильный комитет парламента отправил документ на доработку, пишет "Обозреватель". Инициативу предложили доработать, учесть дополнения по растаможке и вынести на рассмотрение более полный вариант.

Нововведения коснутся до 85 тысяч автомобилей, которые выпущены раньше 2005 года. Согласно законопроекту, владелец должен обязательно отправить транспорт на техосмотр, если он не соответствует стандарту Евро-4, при этом процедуру нужно выполнить не позднее, чем через три месяца после ввоза автомбиля в Украину, а потом проверять ее состояние каждые два года.

Такими темпами законопроект могут принять к 2022 году. Сейчас в среднем украинцам приходится платить за нее до 1,5 тысячи гривен. Отсутствие талона о техосмотре грозит немалым штрафом.

В законопроекте также прописана отмена акцизов при растамаживании машин, которая грозит бюджету потерей около восьми миллиардов гривен. В государственном бюджете на 2021 год, который недавно приняли в первом чтении, заложен доход от таких акцизов в шесть миллиардов гривен.

Стоит отметить, что требование относительно техосмотров предусмотрена директивой Евросоюза.

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