З'явилося важливе уточнення щодо карантину вихідного дня в Укрїні
Про це повідомив глава Національного банку Кирило Шевченко на своїй сторінці в Facebook.
Що стосується роботи банків, то відділення, які зазвичай працюють у вихідні дні, продовжували свою роботу і в минулі вихідні - в перший "карантин вихідного дня".
Кабмін дозволив працювати банкам і страховим компаніям. Нацбанк, зі свого боку, додаткові обмеження на роботу фінустанов і на їх операції не вводив.
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«Ви можете без ускладнень отримати кошти з депозитів, взяти кредит, обміняти валюту, зняти готівку в банкоматі», – підкреслили в НБУ.
Разом з тим, банкам рекомендують закривати ті відділення, які не особливо завантажені і знаходяться у великих торгових центрах і будівлях, закритих на час карантину.
Також українців закликають не відвідувати відділення без крайньої необхідності і вибирати онлайн-канали обслуговування.
Нагадаємо, в Україні введено так званий карантин вихідного дня. З 00: 00 суботи до 00: 00 понеділка заборонено приймати відвідувачів закладам громадського харчування, салонам краси та спортзалам. Вперше такі обмеження діяли 14-15 листопада.
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Також Politeka писала, що президент Володимир Зеленський зажадав посилити покарання за порушення карантину в Україні.