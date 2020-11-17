Кабинет министров обязан заранее предупреждать украинцев об ужесточении карантина

Как сообщает Politeka.net, такое решение 17 ноября приняла Верховная Рада. Проект постановления №4320 во время голосования поддержали 303 народных депутата.

Документ требует, чтобы Кабмин объявлять украинцам о введении запретов не позднее, чем за неделю. Решение касается посещения учебных заведений, приема в учреждениях сферы культуры, работы кинотеатров, заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, магазинов, пассажирских перевозок, включая метрополитен, а также требования безвылазно сидеть по домам.

Согласно постановлению, если правительство решит ввести два или более упомянутых выше ограничений, до их вступления в силу чиновникам следует придумать способы поддержки населения и предпринимателей, а затем подать в Верховную Раду соответствующий законопроект. Необходимо также предусмотреть льготы, снижающие вред от жесткого карантина.

"Не позднее чем за семь календарных дней до начала действия двух и более указанных мероприятий проинформировать о программах (мероприятиях), которые будут введены для поддержки уязвимых групп населения, работников и субъектов хозяйствования", - прописано в постановлении. - "В частности по организации перевозок работников к месту работы и обратно".

Стоит отметить, что ранее в парламенте рассмотрели предложение вовсе отменить так называемый карантин выходного дня, однако большинство депутатов не одобрили такую инициативу - Кабмин по прежнему ограничивает работу большинства учреждений с вечера пятницы до понедельника. Обслуживать украинцев могут только аптеки, банки, продуктовые магазины и несколько других важных учреждений. Общепиту дозволяется готовить еду исключительно на вынос. При этом местные власти имеют право только ужесточать ограничения, но не ослаблять их.

Напомним, отмена адаптивного карантина, что изменилось для каждого украинца с 16 ноября.

Как сообщала Politeka, карантин выходного дня, в Кабмине ответили мэрам взбунтовавшихся городов: "Всё, что они могут..."

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