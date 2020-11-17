Что ждет украинцев в выходные

Появилось важное уточнение относительно карантина выходного дня в Укриане

Об этом сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко на своей странице в Facebook.

Что касается работы банков, то отделения, которые обычно работают в выходные дни, продолжали свою работу и в минувшие выходные — в первый «карантин выходного дня».

Кабмин разрешил работать банкам и страховым компаниям. Нацбанк, со своей стороны, дополнительные ограничения на работу финучереждений и на их операции не вводил.

«Вы можете без осложнений получить средства с депозитов, взять кредит, обменять валюту, снять наличные в банкомате», – подчеркнули в НБУ.

Вместе с тем, банкам рекомендуют закрывать те отделения, которые не особо загруженные и находятся в крупных торговых центрах и зданиях, закрытых на время карантина.

Также украинцев призывают не посещать отделение без крайней необходимости и выбирать онлайн-каналы обслуживания.

Напомним, в Украине введен так называемый карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника запрещено принимать посетителей заведениям общественного питания, салонам красоты и спортзалам. Впервые такие ограничения действовали 14-15 ноября.

Напомним, беда случилась с главой МОЗ, появилось срочное обращение Степанова: "увы...".

Как сообщала Politeka, Владимир Зеленский срочно обратился в Министерство здравоохранения относительно недостоверности статистики коронавируса.

Также Politeka писала, что президент Владимир Зеленский потребовал ужесточить наказание за нарушение карантина в Украине.