Міністр українського уряду розповів, що, попри обережність, його здоров'я підкосив коронавірус

Як розповідає Politeka, відповідний пост був опублікований у Facebook.

"Друзі, попри обережність і дотримання всіх правил безпеки сьогодні, на жаль, отримав позитивний тест на COVID-19. Зараз перебуваю на самоізоляції, вдома. Працювати дистанційно, щоденні брифінги проводити звідси ж. Закликаю всіх: не відвідувати місця скупчення людей і дотримуватися карантинних вимог. Будь ласка, бережіть себе і своїх рідних", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що пост також супроводжувався роликом, який Степанов записав прямо з дому.

До цього ми розповідали, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що у нього виявили коронавірус.

Офіс Президента пізніше уточнив, що Глава держави почувається добре і буде продовжувати виконувати свої обов'язки в дистанційному режимі на самоізоляції. У нього завжди будуть необхідні інструменти та обладнання для зв'язку.

Нагадаємо, що президент Української держави Володимир Зеленський терміновим чином скликав нараду РНБО щодо загрози нацбезпеці країни.

Як повідомляла Politeka, Володимир Зеленський терміново звернувся до Міністерства охорони здоров'я щодо недостовірності статистики коронавірусу.

Також Politeka писала, що президент Володимир Зеленський зажадав посилити покарання за порушення карантину в Україні.