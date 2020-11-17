Про що розповіли в Мінфіні

За останній час істотно знизилося число автомобілів, власники яких сплачують так званий "податок на розкіш"

Як інформує Politeka з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів України, на сьогоднішній день транспортний податок оплачують власники машин до п'яти років включно, ціна яких – 375 розмірів мінімальних зарплат.

У 2017 році мінімальна зарплата становила 3200 грн, відповідно, вартість авто, за яке треба було платити податок, становила 1,2 млн гривень.

Враховуючи, що у зв'язку з інфляційними процесами і викликаною ними неодноразовою індексацією зарплат, наступного року "мінімалка" складе вже 6 тисяч гривень. Тобто, податком будуть обкладатися автомобілі, які коштують не менше 2,25 млн грн.

Тому, продовжили в Мінфіні України, було запропоновано повернутися до оподаткування автомобілів вартістю понад 1,2 млн гривень. Середньоринкову вартість авто, що підлягає оподаткуванню, встановлять у розмірі 200 мінімальних зарплат.

Раніше ми повідомляли, що автомобілі українців планують масово перевіряти в рамках обов'язкового техогляду. Такий законопроект "слуги народу" запропонували розглянути у Верховній Раді.

Поки профільний комітет парламенту відправив документ на доопрацювання. Ініціативу запропонували доопрацювати, врахувати доповнення щодо розмитнення та винести на розгляд більш повний варіант. Нововведення торкнуться до 85 тисяч автомобілів, випущених раніше 2005 року.

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