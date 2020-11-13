Народные депутаты, пытаясь решить проблему растаможки автомобилей с "еврономерами", предлагают отменить акциз, но вместо этого обязать владельцев приблизительно 85 тысяч авто проходить техосмотр

Как информирует Politeka со ссылкой на Обозреватель, речь идет о транспортных средствах, выпущенных до 2005 года.

Уточняется, что в среднем ТО обойдется от тысячи до полутора тысяч гривен в зависимости от СТО и региона, причем платить придется ежемесячно.

Кроме того, нардепы озаботились изменение налога на автомобили. Если сейчас он составляет 25 тысяч гривен, то с января 2021 года за автомобиль возрастом до 5 лет придется заплатить 36 тысяч гривен. Если транспортному средству от 5 до 8 лет, размер налога будет меньше в два раза (18 тысяч).

Напомним, на сегодня, налог платят лишь владельцы авто, возраст которых не превышает 5 лет.

Ранее мы сообщали, что в Раде и Министерстве финансов разные точки зрения по растаможке автомобилей на европейских номерах. Об этом рассказал нардеп Евгений Брагар. По его словам, некоторые нардепы вместе с Минфином выступают против любого варианта доступного растаможивания.

Другая часть депутатов, как утверждает Евгений Брагар, готовы поддержать рассрочку таможенных платежей, но, чтобы они остались в нынешнем объеме.

Новое подорожание коммунальных тарифов не за горами, предупреждают украинцев эксперты. На суммы в платежках повлияет, в частности, недавнее повышение тарифов на передачу электроэнергии. Эти составляющие влияют на увеличение затрат водоканалов на электроэнергию.

Напомним, тарифы на коммуналку изменятся, Нацбанк озвучил новые расценки.

Как сообщала Politeka, новый тарифный удар для украинцев, цена на газ скакнула сразу на 23%: важное сообщение Кабмина.

Также Politeka писала, что изменение тарифов на коммуналку, важное заявление Минфина.