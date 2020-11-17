Гроші клієнта заблокував ПриватБанк під час поповнення рахунку

Про це клієнт розповів на порталі Мінфін.

Так, чоловік поповнював свою карту через банкомат ПриватБанку, який в один момент перерахував всі купюри номіналом 200 гривень і повернув йому нові.

"Решту занурив у себе і видав повідомлення на екран — «Ваші кошти заблоковані». Плюс видав повідомлення про те що карта теж буде затримана, але за фактом карту банкомат повернув. Дзвінок на 3700 дозволив зареєструвати заявку на повернення коштів", - розповідає клієнт, який зіткнувся з новою проблемою.

Чоловік прочекав тиждень, але ПриватБанк не вирішив проблему і не повернув йому заблоковані кошти.

За його словами, для нього це досить велика сума і затримка з поверненням коштів "б'є" йому по кишені.

"Відвідування відділення в Києві по проспекту Науки, 9 дало розуміння, що інкасація вже проводилася, при цьому ніякої реакції з боку представників приват Банку не послідувало. Невже за 7 днів не можна провести перевірку і прийняти рішення??? Упевнений в банкоматі є запис логів і ситуація зафіксована", - дивується клієнт.

"Добрий день! Перепрошуємо за ситуацію, що сталась.

На даний час очікуються результати інкасації за вашим зверненням. За результатами вас буде додатково повідомлено", - відповів співробітник Приватбанку на чергову скаргу від клієнтів.

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