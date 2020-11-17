Старша дочка популярної актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна в черговий раз захопила численну армію шанувальників, виклавши в соцмережі Відверті кадри

Як нагадує Politeka, 30-річна актриса вже давно живе і активно працює в Росії. Вона цілком успішні і від природи красиво. На зовнішність дівчини явно вплинуло те, що її мама – відома на всю країну актриса Ольга Сумська, а гени, як відомо, грають важливу роль у зовнішності будь-якої людини.

Ось і сьогодні на своїй сторінці в Instagram Антоніна показала нове кадри. На чорно-білих знімках актриса сидить в темних боюках, футболці з величезним вирізом, яка майже не приховує апетитного бюста знаменитості і розкритою кофтині.

"Ну що, дорогі мої підписники, поділіться ❤️який контент хочемо ? Що цікаво? Що бісить писати не треба, вже будьте такі добрі 😘", - звернулася до шанувальників зірка.

Ті, в свою чергу, не змусили дівчину довго чекати і закидали публікацію лайками і коментарями.

"Ваш гумор🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 я вже раніше писала. Ну розкажіть про свої парфуми 🙏 🙏 🙏 про здоров'я, харчування та натхнення❤ ❤ ️ интересно цікаво що у вас добре виходить, стиль, догляд... І звичайно ж смішні відеоролики, я їх просто обожнюю 👍 👍 👍 будні щасливої дружини і мами ❤️ Ваших фото побільше: з чоловіком, дітьми,з природою❤️ очманіти💞 🤦 🏻 ♂️", – пишуть люди.

Раніше ми повідомляли, що відома українська актриса Ольга Сумська показала себе крупним планом. 54-річна знаменита Українка похвалилася нев'янучою красою, зробивши кілька Селфі на вулиці.

Актриса позувала в коричневому пальто і светрі. Вона розпустила світле волосся. Гарний погляд підкреслили пишні вії і темна стрілка на повіках.

Ольга посміхалася з рожевою помадою на губах.

"Відчувається подих зими️️🌬...",- написала знаменитість.

Нагадавши, старша дочка Ольги Сумської вразила зовнішнім виглядом поруч із зірковою мамою.

Як повідомляла Politeka, "ганебні" фото 17-річної Ольги Сумської облетіли мережу: українці в захваті, але режисери...

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