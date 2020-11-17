Старшая дочь популярной актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная в очередной раз восхитила многочисленную армию поклонников, выложив в соцсети откровенные кадры

Как напоминает Politeka, 30-летняя актриса уже давно живет и активно работает в России. Она вполне успешны и от природы красиво. На внешность девушки явно повлияло то, что ее мама – известная на всю страну актриса Ольга Сумская, а гены, как известно, играют немаловажную роль во внешности любого человека.

Вот и сегодня на своей странице в Instagram Антонина показала новое кадры. На черно-белых снимках актриса сидит в темных боюках, футболке с огромным вырезом, которая почти не скрывает аппетитного бюста знаменитости и распахнутой кофточке.

"Ну что,дорогие мои подписчики , поделитесь ❤️какой контент хотим ? Что интересно? Что бесит писать не надо, уж будьте так добры 😘", – обратилась к поклонникам звезда.

Те, в свою очередь, не заставили девушку долго ждать и забросали публикацию лайками и комментариями.

"Ваш юмор🌟🌟🌟🌟🌟 Я уже раньше писала. Ну расскажите про свои духи 🙏🙏🙏 О здоровье, питании и вдохновении🙏❤️✨ Интересно что у вас хорошо получается, стиль, уход... И конечно же смешные видеоролики, я их просто обожаю 👍👍👍 Будни счастливой жены и мамы ❤️ Ваших фото побольше: с мужем, детьми,с природой❤️ Обалдеть 💞🤦🏻‍♂️", – пишут люди.

Ранее мы сообщали, что известная украинская актриса Ольга Сумская показала себя крупным планом. 54-летняя знаменитая украинка похвасталась неувядающей красотой, сделав несколько селфи на улице.

Актриса позировала в коричневом пальто и свитере. Она распустила светлые волосы. Красивый взгляд подчеркнули пышные ресницы и темная стрелка на веках.

Ольга улыбалась с розовой помадой на губах.

"Чувствуется дыхание зимы ❄️🌬...", - написала знаменитость.

Напомним, старшая дочь Ольги Сумской поразила внешним видом рядом со звездной мамой.

Как сообщала Politeka, "постыдные" фото 17-летней Ольги Сумской облетели сеть: украинцы в восторге, но режиссеры...

Также Politeka писала, что Полякова и Сумская отбросили скромность и предались безумному веселью на камеру: «Ни дня без бутылки».